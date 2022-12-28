Antalya’nın Kaş ilçesi Kaputaş mevkisinde doğal sit alanındaki kaçak 3 konteyner, zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Antalya’nın Kaş ilçesi Kaputaş mevkisinde doğal sit alanındaki kaçak 3 konteyner, zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Kaputaş mevkiinde birinci derece doğal sit koruma alanına izinsiz olarak seyyar 3 konteyner yerleştirildiği tespit edildi. Bölgede belirlenen kaçak konteynerlerin görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğu, Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldığı ve idari para cezası uygulandığı belirtildi. Çalışma, jandarma ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirildi.