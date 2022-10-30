Antalya’nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı, kortej yürüyüşü ve konser düzenlendi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı, kortej yürüyüşü ve konser düzenlendi.

İlçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde fener alayı ve kortej yürüyüşü yapıldı. Eski otogar kavşağı yakınında toplanan vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Kaymakam Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Başsavcısı Tufan Çaldıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Emniyet Müdürü Suat Kutbay da katıldı.

Katılımcıların meydana gelmesinin ardından burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Murat Öztürk, yaptığı konuşmada, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerini ve gazilerini yad ettiklerini ifade ederek, “Bugün biz onların sayesinde bu meydanda büyük bir heyecanla coşkuyla Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında daha büyük bir kalabalıkla daha büyük bir coşkuyla bu meydanda buluşmayı ümit ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığını kaydederek, Kaş’ın Cumhuriyet Bayramı kutlaması için Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasından tercih edildiğini, bu birlik ve beraberliğin her zaman devamını arzu ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Bayramı konseri gerçekleştirildi

İlçede Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesibde Zakkum Grubu ve DJ Suat Ateşdağlı konser verdi. Kaş Belediyesince Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne alan sevilen müzik grubu Zakkum, unutulmaz bir konser verdi. Birbirinden güzel parçaları seslendiren grup, müzikseverlerden tam not aldı.

Zakkum’un ardından DJ Suat Ateşdağlı sahneye çıktı. Çaldığı şarkılarla bol bol alkış alan DJ Ateşdağlı, performansıyla büyük beğeni topladı.

Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.