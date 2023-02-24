Kaş Belediyesi Zabıta, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yer aldığı yıkım işlemi sırasında jandarma ise güvenlik önlemi aldı.

Kaş Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gelemiş Mahallesi Yalı mevkiinde kaçak ve izinsiz şekilde inşa edildiği tespit edilen, hakkında yıkım kararı verilen 7 betonarme ve taş yapı yıkıldı. Söz konusu yapıların verilen süre içerisinde sahibince yıkılmadığı, inşaatına devam edildiği tespit edildi. Hakkında yıkım kararı verilen yapıların yıkımı, iş makinesiyle kontrollü şekilde yapıldı.

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