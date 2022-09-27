Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramalarda 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramalarda 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaş ilçesi Karadağ Mahallesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı ihbarı üzerine, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kaş JASAT timlerince şüpheli şahısların R.Ç. ve B.Ç. olduğu tespit edildi. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Karadağ Mahallesinde şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hassas terazi, 2 uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı ile 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.