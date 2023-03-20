Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı ve Han Vakfı Kurucu Başkanı Ziyatdin Kassanov, hafta sonu İstanbul’da değerlendirme toplantısında 80’i aşkın Türk Dünyası sivil toplum temsilcileri ile buluştu.

Kassanov, STK başkanları ile yaptığı toplantıda ‘Türkiye’nin istikrarı ve istikbali için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklemek gereklidir’ diyerek 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekti.

Han Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Ziyatdin Kassanov, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimleri öncesinde birlik beraberlik içinde istikrar mesajı verdi.

İstanbul’da gerçekleşen toplantıda ilk olarak Çanakkale Şehitleri anıldıktan sonra, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Han Vakfının tanıtımı ve faaliyetlerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, katılımlarından dolayı STK başkanlarına ve temsilcilerine teşekkür ederek, “ 2023 seçimleri sadece Türkiye’nin değil Türk Dünyasının da seçimleri olacaktır. Bizler istikrar ve Türk Dünyasına hizmetlerin devam etmesi için Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı destekliyoruz. Bu seçim sürecinde hepimize sorumluluk düşüyor. İstikrarın devamı ve Türk Dünyasının geleceği için cumhur ittifakı devam etmelidir. Bizler gücümüzü birliğimizden alarak el ele bu süreçte yer almalıyız’’ dedi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Başkanı ve Han Vakfı Kurucu Başkanı Ziyatdin Kassanov Türk Dünyası STK’ları ile benzer toplantıların Han Vakfı tarafından düzenli olarak gerçekleştirileceğini katılımcılara açıkladı.

Toplantıda Kassanov, söz alan temsilcileri tek tek dinleyerek notlarını alarak, Türk Dünyası sivil toplum temsilcilerinin taleplerinin Ankara özelinde takipçisi olacağını açıkladı.