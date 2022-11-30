Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinin 2022 yılı ek bütçesi 3 milyon 200 bin lira, 2023 yılı gelir tahmini bütçesi de 6 milyon 500 bin lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinin 2022 yılı ek bütçesi 3 milyon 200 bin lira, 2023 yılı gelir tahmini bütçesi de 6 milyon 500 bin lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Kasım yı olağan toplantısı, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Kastamonu Mahalli İdareler Tüzüğünün 11’inci maddesi gereğince yapılan toplantıya Birlik Başkanı Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ilçe belediye başkanları, bazı belediye meclisi üyeleri, KASMİB Müdürü Adnan Tot katıldı. Toplantıda konuşan Vali Avni Çakır, “Hizmetlerimizi en ufak derece aksatmadan en üst seviyede yerine getirmeye çalıştık. İnşallah 2023 yılında da hep beraber büyük bir uyumla çevreye duyarlı, hayvan dostu, katı atıkları da son derece titiz bir şekilde bertaraf edeceğiz” dedi.

“2023 yılında hep beraber katı atıkları bertaraf edeceğiz”

2023 yılında katı atıkları birlikte bertaraf edeceklerini söyleyen Vali Çakır, “Başta çöp toplamak olmak üzere birliğimizi üzerine düşen görevleri büyük bir titizlikle yapıyoruz. 2022 yılında üzerimize düşen görevleri büyük bir oranda yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Neticede girdide çok ciddi artışlar meydana geldi. Hizmetlerimizi en ufak derece aksatmadan en üst seviyede yerine getirmeye çalıştık, inşallah 2023 yılında da hep beraber büyük bir uyumla çevreye duyarlı, hayvan dostu, katı atıkları da son derece titiz bir şekilde bertaraf edeceğiz” diye konuştu.

“800 hayvanın kısırlaştırması aşılanması ve kayıt altına alam işlemleri gerçekleştirildi”

KASMİB’in Türkiye’nin çeşitli hayvan derneklerinden teşekkür mesajları aldığını aktaran Vali Çakır, “2021 yılında faaliyete geçirdiğimiz mobil kısırlaştırma aracı sürekli olarak ilçeleri turluyor ve kısırlaştırma faaliyeti sunuyor. Şu ana kadar 800 hayvanın kısırlaştırması aşılanması ve kayıt altına alam işlemleri gerçekleştirildi. Yine yaşamış olduğumuz sel afetlerinde 500’den fazla hayvanın bakımları tedavileri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Bazı ilçelerimizden bu konuda güzel talepler geliyor ama bazı ilçelerimizden beklenen talebi göremiyoruz. Önümüzdeki sene de inşallah hayvan bakım evi tesisi kazandırmak istiyoruz. Bununla alakalı güçlü adımlar atacağız” şeklinde konuştu.

“4 ilçemizde atık getirme merkezi yapımı ile ilgili çalışmalar başlatıldı”

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’nin 2023 yılındaki yapacağı programlardan bahseden KASMİB Müdürü Adnan Tot ise, “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA-11 dönemi Çevre ve iklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı çerçevesinde 2020 yılında başlayan, program otoritesi Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; nihai faydalanıcısı Kastamonu Mahalli İdareleri Birliği (KASMİB) olan Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinde yapım işleri 2021 yılında tamamlanmış ve proje çerçevesinde 15 adet eski düzensiz depolama sahasının ıslahı ile sızıntı suyu arıtma tesisi yapımı gerçekleştirildi. Proje yapım işleri başlığı altında proje bileşenlerine Atık Getirme Merkezleri yapımı eklenmiş olup 4 adet ilçemizde Atık Getirme Merkezi yapımı ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup bu çalışmalara 2023 yılında devam edilecektir. Yine proje çerçevesinde, düzenli depolama sahası mobil ekipmanları, transfer kamyonları ve ekipmanları ile bakiye atık toplamaya yönelik sıkıştırılmalı kamyonlar ve ekipmanların temininin yer aldığı Tedarik (Supply) ihalesine çıkılmış olup yapılacak ihale ve sözleşmeler çerçevesinde birliğime verilen iş ve işlemlerin yürütülmesi çalışmalarına devam edilecektir. Birliğimizce sorumluluğu altında olan proje sahalarının denetim ve kontrolü hizmetleri önümüzdeki 7 (yedi) yıl boyunca yürütülecektir. Birliğimize bağlı bütçe içi işletme olan Kastamonu Katı Atık Entegre Projesi iktisadi işletmesi aracılığıyla yürütülen Katı Atıkların Transfer istasyonlarından itibaren taşınması ve Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisine getirilerek düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilmesi hizmetlerine devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 20223 yılı çalışma programı, sözleşmeli personel çalıştırılması, 2023 yılı mali yılı bütçesi, 2022 yılı ek bütçe görüşmesi yapıldı. 2022 yılı ek bütçesi 3 milyon 200 bin lira, 2023 yılı gelir tahmini bütçesi de 6 milyon 500 bin lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.