U23 ve Büyükler Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği sona erdi. Kaş Belediye Spor Kulübü güreşçileri, Antalya’da düzenlenen şampiyonadan 7 altın ve 1 bronz madalya ile ilçeye döndü.

U23 ve Büyükler Grekoromen Güreş Antalya İl Birinciliği sona erdi. Kaş Belediye Spor Kulübü güreşçileri, Antalya’da düzenlenen şampiyonadan 7 altın ve 1 bronz madalya ile ilçeye döndü.

14-15 Ocak tarihlerinde Antalya Döşemealtı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyona, yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi. Kaş Belediye Spor Güreş Takımı sporcularından Ayşe Yeşildağ, yapılan müsabakalarda U23 Kadınlar kategorisinde 50 kiloda birinci oldu. Hatice Naz Dayı, aynı kategoride 62 kiloda ve Yarengül Karakurum ise 65 kiloda birinci oldu.

Büyükler Kadınlar kategorisinde de bu sıralama değişmedi, sporcular birinci olarak, aynı şekilde kürsüdeki yerlerini aldı. Talha Koray Gümüş ise şampiyonada Büyükler Greko-Romen Stil kategorisinde 78 kiloda il birincisi olurken, Büyükler Serbest Stil 79 kiloda üçüncü sırada yer aldı. Müsabakalarda derece alan sporcular, 28-29 Ocak tarihlerinde Konya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.