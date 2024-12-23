- Kaskoda yıl sonu kampanyaları başladı



MERSİN (İHA) - Son 10 yılda ilk defa kasko primlerinde bu kadar ciddi düşüşler yaşanırken, yıl sonu kampanyalarıyla aracına kasko yaptırmak isteyenlerin daha az ödeyerek daha kapsamlı imkanlardan yararlanabileceği bildirildi.

Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, vatandaşların hem ekonomik hem de kapsamı geniş sigorta poliçelerine sahip olabileceğini belirtti. Kasko yaptırmak için yılın en uygun zamanının yaşandığına dikkat çeken Alkış, faiz oranlarının düşmesi durumunda primlerin tekrar artabileceği uyarısında bulundu.

Abdulcelil Alkış, kasko sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken önemli detayları ise şu şekilde sıraladı: "0-6 yaş arası çocuğunuz varsa, bu bilgiyi mutlaka acentenize bildirin. Birçok sigorta şirketi bu gibi bilgilere dayalı ek indirimler sunuyor. Meslek bilginizi paylaşın. Sigorta şirketleri bazı meslek gruplarına özel indirimler sağlamaktadır. Meslek bilgilerinizi acentenizle paylaşmayı unutmayın.

Araç yaşınız düşükse, poliçenizde 'anlaşmalı servis' seçeneğini tercih ederek çok daha ekonomik fiyatlar elde edebilirsiniz. Eğer daha önce sattığınız hasarsızlık indirimi olan bir aracınız varsa, bu aracın plakasını acentenize bildirerek önemli bir indirim kazanabilirsiniz. Ayrıca eğer aracınızı sadece siz kullanıyorsanız ve başka bir sürücü bulunmuyorsa, tek sürücüye özel kasko ürünlerini tercih edebilirsiniz. Bu durumda risk seviyesi azaldığı için kasko poliçenizin fiyatı çok daha uygun hale gelecektir."

Öte yandan İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) limitlerine dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Alkış, bu teminatın mutlaka yüksek seviyelerde olması gerektiğini vurguladı. Alkış, "Alternatif olarak, İMM teminatınızı ayrı bir poliçe ile sınırsız olarak da alabilirsiniz. Bu yöntemle kasko poliçenizde düşük bir İMM limiti girip, ılave bir sınırsız İMM poliçesi alarak toplamda daha uygun bir fiyatla geniş kapsam elde edebilirsiniz" dedi.



"Trafik sigortası ve kasko sıralamasına dikkat edin"

Abdulcelil Alkış, trafik ve kasko sigortası poliçelerinin bitim tarihleri aynı anda ise öncelikle kasko poliçesinin yenilenmesi gerektiğini söyledi. Bu stratejinin, trafik sigortasının taban primlere düşmesini sağlayarak kasko sigortasına ayrılan bütçeyi daha uygun hale getirebileceğini ifade eden Alkış, "Kasko sigortanızı yaptırmak ya da yenilemek için son dönemdeki avantajlı fiyatları kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir kasko poliçesi hem sizin hem de aracınızın geleceğine yatırımdır. Bu nedenler kaskodaki yıl sonu fırsatlarını kaçırmayın" diye konuştu.