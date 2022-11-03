Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaptığı her hırsızlık olayında farklı bir kask takan ve kentte kasklı hırsız lakabı takılan şüpheli, Asayiş ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrası kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaptığı her hırsızlık olayında farklı bir kask takan ve kentte kasklı hırsız lakabı takılan şüpheli, Asayiş ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrası kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kentte huzuru sağlamaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda çeşitli hırsızlık olaylarına karışan ve her hırsızlık yaptığı zaman farklı kask kullanan şüpheli, 280 saatlik güvenlik kamera incelemesi sonucu tespit edildi. Adresine yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalanan H.A.’nın yapılan sorgulamasında suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama gibi toplam 11 adet dosyadan aranması olduğu ayrıca yapılan araştırmada ise 10 adet hırsızlık dosyasının da şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan ev aramasında ise 09 AE plakalı kırmızı renkli motosikletin çalıntı olduğu, 1 adet parçalanmış motosiklet, 2 adet güneş paneli, 2 adet bisiklet, çalıntı olduğu düşünülen 7 adet kask, 2 adet telefon, 1 adet iPad, 5 adet matkap, 3 adet spiral, hilti, elektrikli testere, kaynak makinesi, çim biçme makinesi, akü ve oto yıkama makinesi ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.