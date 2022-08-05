Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Talas İlçesi’nde yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırarak, altyapıyı daha modern hale getirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapıları inşa etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Talas İlçesi’nde değişik bölgelerde yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırarak, altyapıyı rahatlatmaya yönelik çalışmalarını sürdüren KASKİ, Mevlana Mahallesi’nde de iki ayrı noktada imalat çalışması başlattı.

Özellikle bahar aylarında yoğun yağışlar ile birlikte oluşması muhtemel su taşkınlarının önüne geçebilmek için Zafer Bayburtluoğlu ve Mehmet Akif Ersoy Caddelerinde yeni nesil Ø500 milimetre çapında koruge borular ile hat imalatı tüm hızıyla sürdürülüyor.

Projenin tamamlanması ile birlikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanırken, diğer yandan yağmur sularının yeraltı su kaynaklarına kazandırılarak ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

“KASKİ’MİZ SAYESİNDE KENTİMİZE DEĞER KATAN PROJELER ÜRETİYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı kuruluşu olan KASKİ sayesinde Kayseri’nin gelişimine katkı sağlayacak, şehir hayatına değer katacak projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak hem altyapı hem de üst yapıya büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti: “Sağlam altyapının sağlanmasında kaliteli hizmetin adresi olan ve yaptığı yatırımlar ile her geçen gün çıtayı yükselten KASKİ’miz, Kayseri’mizi dünya kenti yapma hedefimize katkı sağlamakta. Kaliteli ve sağlıklı içme suyuna erişim konusunda çok iyi noktada olduğumuzu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Bununla birlikte altyapı kavramına giren bütün hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha önce de Talas ilçemizde değişik bölgelerde yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yağışlar sonrasında yağmur sularının herhangi bir sıkıntı yaşanmadan deşarjını sağlamak için bugün de yine iki önemli noktada çalışmalar gerçekleştiriliyor. Projede tamamlandığında zaten standartların üzerinde olan altyapımız çok daha iyi bir konuma gelecektir. Yatırımlarımız kentimizin her noktasında ihtiyaca göre devam edecek.”