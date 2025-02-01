Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından içme suyu faaliyetleri kapsamında 2024 yılında kent genelinde 24 milyon 274 bin TL maliyet ile toplam 26 adet içme suyu deposu inşa edildiğini kaydetti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin tamamında altyapı hizmetlerini eşit şekilde sürdürmeye gayret eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılında da merkez, ilçe ayrımı gözetmeksizin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Bu kapsamda çözüm odaklı projeler ile sorunsuz altyapı ağı oluşturularak insan sağlığı ve temiz içme suyu sürekliliği sağlanmış oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “sağlam altyapı sağlam gelecek” hedefiyle 2024 yılında yatırımlara ivme kazandırıldığını belirterek, “Güçlü yatırımlar ile güçlü yarınlara koşuyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimler ile kusursuz hizmet noktasında özverili bir şekilde çalıştığını aktaran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç şunları aktardı: “KASKİ’mizin gelecek nesillere yönelik yaptığı dev yatırımlarla Kayseri’miz altyapıda her zaman örnek gösterilen kentler arasında yer almayı başarmıştır. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İçme suyunun 7/24 kontrol altında tutulması ile merkez ve ilçelerde musluktan akan suyun memba kalitesinde olma özelliği korunacaktır.

Vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli içme suyu temininin yanı sıra, atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanıyor. Dolayısıyla altyapı kavramına giren tüm konularda vatandaşımızın mağdur edilmemesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Kayseri’mizin tamamında vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan içme suyunu sorunsuz şekilde ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda geride bıraktığımız 2024 yılında merkez ve ilçelerimizde olmak üzere 24 milyon 274 bin TL maliyet ile toplam 26 adet içme suyu deposu imalatı gerçekleştirildi. Yapılan her şey memleketimizin güzel insanlarının daha ferah ortamlarda yaşamalarına olanak sağlamak için yapılıyor. Yatırımlarımızı 2025 yılında da aynı kararlılıkla sürdürerek Kayseri’mizi daha da yaşanabilir yapma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.”