Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet kullanırken kaskını kafasına değil koluna taktığı için trafik ekiplerinin 436 TL para cezası uyguladığı genç kız, "İlk kez trafik cezası yemenin heyecanını yaşıyorum" dedi. Genç kızın cezanın ardından trafik polisleri ile hatıra fotoğrafı çekinmek istemesi ise şaşırttı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet kullanırken kaskını kafasına değil koluna taktığı için trafik ekiplerinin 436 TL para cezası uyguladığı genç kız, "İlk kez trafik cezası yemenin heyecanını yaşıyorum" dedi. Genç kızın cezanın ardından trafik polisleri ile hatıra fotoğrafı çekinmek istemesi ise şaşırttı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Manavgat’ın farklı noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Antalya Caddesi’nde gerçekleştirilen motosiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde; sürücü belgesi olmayan, kask takmayan sürücülere ve sigortasız motosikletlere cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin yanında taşıdığı kaskı kafası yerine koluna taktığı gerekçesiyle durdurduğu Sıla Okumuş, "İlk kez ceza yemenin heyecanını yaşıyorum" diye konuştu. Ceza makbuzunu imzaladıktan sonra telefonla arkadaşlarını arayarak ceza yediğini bildiren genç kız, görüntü alan basın mensubuna da "Bu gerçekten yayınlanacak mı?" diye sordu. Rahat tavırları ve konuşmasıyla dikkat çeken genç kızın, ilk kez ceza yemesi anısına polislerle birlikte fotoğraf çektirmek istemesi şaşırttı.