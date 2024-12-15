İstanbul Esenyurt’ta bir züccaciye dükkanına gelen genç, kasiyerle tartışmasının ardından ortalığı birbirine kattı. İş yerinden çıktıktan bir süre sonra bıçakla olay yerine gelen şahıs, kasiyeri ve bir çalışanı bıçaklayarak dükkanı dağıttı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi Ispartakule Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir züccaciye dükkanına gelen genç, bilinmeyen bir nedenden dolayı kasiyerle tartışmaya başladı. Ardından hızla iş yerinden çıkan şahıs, dakikalar sonrasında bıçakla olay yerine geri döndü. Önce kasiyeri ve bir çalışanı bıçaklayan genç, ardından dükkanın önünde bulunan ürünleri sokağa fırlatarak bağırmaya başladı. Silahlı iki arkadaşını da olayın yaşandığı yere çağıran ve etraftaki insanları silahla tehdit ettiren şahıs polisin gelmesiyle olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.