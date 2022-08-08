Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılarda Recep Yemişçi, Raoul Petretta ve Stephane Bahoken Süper Lig’de ilk kez Kasımpaşa formasını giyiyor.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılarda Recep Yemişçi, Raoul Petretta ve Stephane Bahoken Süper Lig’de ilk kez Kasımpaşa formasını giyiyor.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa, Başakşehir’e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılarda yeni taransferler Recep Yemişçi, Raoul Petretta ve Stephane Bahoken Süper Lig’de ilk kez Kasımpaşa formasını giyiyor. İstanbul temsilcisi Teknik Direktör Sami Uğurlu önderliğinde sahaya şu 11 ile çıktı:

“Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Recep Yemişçi, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Ben Ouanes ve Stephane Bahoken”