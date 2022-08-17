Kasımpaşa, yeni sezonun 2. haftasında teknik direktörlük değişikliğine gitti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında takımın başına geçen Sami Uğurlu ile 2022-2023 sezonuna başlayan Kasımpaşa’da alınan 2 mağlubiyetin ardından Uğurlu ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlılar 2020-2021 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Can ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir” ifadelerine yer verilirken, 39 yaşındaki teknik adam resmi sözleşmeye imza attı.

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