Kasımpaşa, yarın evinde oynayacağı Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig’de 28. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 20.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle haftaya 29 puanla 11. sıra başlayacak. Bordo-mavililer ise 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 44 puanla 5. sırada bulunuyor.

28. randevu

Kasımpaşa, Trabzonspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 6 defa sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 13 kez galip gelen taraf oldu. 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa’nın 33 golüne, Trabzonspor 47 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 10 Ekim 2022 tarihinde sezonun 9. haftasında Trabzon’da karşılaşırken, mücadelede gol sesi çıkmadı.

Öte yandan Kasımpaşa’da sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar’ın haricinde Trabzonspor karşısında eksik oyuncu bulunmuyor.

Paşa’nın iç saha karnesi

İstanbul temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 de beraberlik aldı. Topladığı 29 puanın 18’ini iç sahada kazanan Paşa, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, kalesinde 26 gole engel olamadı.

Kasımpaşa’da 4 futbolcu sınırda

Kasımpaşa’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Haris Hajradinovic, Mortadha Ben Ouanes, Fode Koita ve Stephane Bahoken ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 29. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Kemal Özdeş’in 3. dönemindeki ilk maçı

Kasımpaşa’da Selçuk İnan’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirilmişti. Özdeş, Trabzonspor mücadelesiyle lacivert-beyazlıların başında 3. dönemindeki ilk maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa’yla Trabzonspor’a 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Özdeş’in 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

Hajradinovic, bu sezon beklentilerin altında kaldı

Lacivert-beyazlı formayla Süper Lig’de 143. maçına çıkacak olan Bosna-Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic, bu müsabakalarda 14 gol, 23 asist katkısı sağladı. Hajradinovic, 5 sezonunda maç sayısı olarak diğer sezonlara göre en formsuz dönemini geçiriyor. Bu sezon Süper Lig’de 24 mücadelede asist katkısı sağlayamadı.

Burak Şeker düdük çalacak

Kasımpaşa - Trabzonspor maçını hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.