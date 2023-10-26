Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 13. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda İstanbulspor ile mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, ligde geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı ve 6. sırasında bulunuyor. Ligde bir maçı eksik olan sarı-siyahlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

13. randevu

Kasımpaşa ile İstanbulspor, bugüne kadar Süper Lig’de 12. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda İstanbulspor, sahadan 8 kez galip ayrıldı. Kasımpaşa ise 2 defa rakibini mağlup etti. 2 müsabaka ise berabere tamamlandı. Geçtiğimiz sezon oynanan mücadelelerde, iki takım da evindeki maçları kazandı.

14 golün 5’i Aytaç Kara’dan

Kasımpaşa’da tecrübeli futbolcu Aytaç Kara, skor katkısıyla bu sezon ön plana çıktı. Paşa’nın bu sezon ligde kaydettiği 14 golün 5’i Aytaç Kara’nın ayağından geldi. 30 yaşındaki oyuncunun de asist katkısı verdi. Öte yandan, 9 maçın tamamında forma giyen Aytaç Kara, gördüğü 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Hakan Yakın ile ilk galibiyet

Sezona Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbulspor’da Fatih Tekke ile 5. haftanın ardından yollar ayrıldı. Devamındaki 3 müsabakaya Teknik Sorumlu Olcay Demir yönetiminde çıkan sarı-siyahlılar, lige verilen milli arada Teknik Direktör Hakan Yakın ile anlaştı. İstanbulspor, Hakan Yakın yönetiminde çıktığı ilk mücadelede MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbulspor, ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Sarı-siyahlılar, oynadığı 8 maçta 5 gol sevinci yaşadı. İstanbul ekibi bu alanda Samsunspor ile birlikte ligin en az gol bulan iki takımından biri oldu.

Erkan Özdamar düdük çalacak

Kasımpaşa ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadelede Hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.