ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3’üncü ölüm yıldönümünde İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törenle anıldı.

ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3’üncü ölüm yıldönümünde İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törenle anıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanında ABD’nin düzenlendiği hava saldırısı sonucu 3 Ocak 2020’de öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ölümünün 3’üncü yıldönümünde İran’ın başkenti Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Süleymani’nin yerine atanan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani ve birçok önemli isim katıldı.

“Kasım Süleymani’nin intikamını alacağız”

Cumhurbaşkanı Reisi törende yaptığı konuşmada, “Kasım Süleymani’nin kanının intikamını alacağız. Emperyalistler bilsinler ki, bu suikastın sorumlularını ve katillerini rahat bırakmayacağız. Düşman, üretimden ticarete, petrol ve petrol dışı ihracata kadar her alanda tehdit ve yaptırımlarla bizi durdurmaya çalıştı ancak şunu bilsinler ki İran tüm bunlara rağmen ne yavaşlayacak ne de duracaktır. Düşman, İran milletini tanımıyor ve milletimizi ve sistemimizi dünyadaki normal sistemlerle kıyaslayarak yanlış hesaplar yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Reisi, “Bugün düşman ekonomik, siyasi ve siber alanda bir savaş başlattığını ve tüm gücünü ve kapasitesini kullandığını söylüyor. Bende onlara tüm bu savaşları kaybettiklerini ve bundan sonra da kaybedeceklerini söylüyorum” dedi.

“Süleymani, ABD’yi dünyada başarısızlığa uğrattı”

Süleymani’nin ABD’yi dünyada başarısızlığa uğrattığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, “Emperyalist sistem, ulusları ve genç nesilleri kimliksizleştirmeye çalışıp kendi kimliklerini onlar üzerinde hakim kılmak ister. İşte Süleymani, hem bölgede bir kimlik oluşturmuş hem de İslami kimliği yeniden canlandırmıştır” dedi.

“Süleymani her zaman hatırlanmalıdır”

Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani ise yaptığı konuşmada, “Şu an buradaki atmosfer Kasım Süleymani’nin cenaze merasiminde olan atmosfer ile aynı. Değerli halkımız da bu yıl bu yönde büyük adımlar attı. Kasım Süleymani her zaman hatırlanmalıdır. Bugün, tüm yetkililer Kasım Süleymani’nin yolundan gitmeli ve halkın sorunlarını özveriyle çözmelidir” dedi.

“Süleymani tüm İran halkının sahiplendiği bir isim”

Törene katılanlardan Zehra Gamberi, “Ülkedeki tüm gösterilere ve protestolara rağmen İran halkı Kasım Süleymani’yi seviyor. Kasım Süleymani için başı açık veya başı örtülü herkes İran milletinin bir parçasıydı. O bu ayrıma karşıydı. Bu nedenle Süleymani tüm İran halkının sahiplendiği bir isim. Süleymani’nin yolunu devam ettireceğiz ve nasıl örtünürsek örtünelim ve ne düşünürsek düşünelim Süleymani’yi örnek alıyoruz” dedi.

“Süleymani’nin yerini hiçbir zaman boş bırakmayacağız”

Başka bir katılımcı Ali Emir Muntezeri, “Kasım Süleymani’nin 3’üncü ölüm yıldönümündeyiz ve böyle bir komutanı kaybettiğimiz için üzgünüz. Her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca Kasım Süleymani onun yerini almak için buraya geldiler. Süleymani’nin yerini hiçbir zaman boş bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Samira Garhelu yaptığı açıklamada, “Gönüllerimizin serdarı Kasım Süleymani’nin 3’üncü ölüm yıldönümünü anıyoruz. Biz gençler onu babamız olarak görüyorduk. Dini liderimiz Hamaney ise onun ölümüyle bayraktarını kaybetti. Bu nedenle küçük büyük, genç yaşlı, örtülü örtüsüz tüm İran halkı Süleymani’yi seviyordu” dedi.

“Süleymani’nin bir sınırı yoktu”

Başka bir katılımcı Hamed Muhammedhani ise, “Kasım Süleymani şehit olduğunda halktan tüm farklı kesimler, aralarında sorun olanlar ve örtülü ve örtüsüzler onun cenazesine katılmışlardı. Süleymani’nin bir sınırı yoktu ve herkes onu seviyordu. O İran halkı için mücadele etti ve şehit oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bağdat Havaalanında insansız hava aracı (İHA) ile ABD tarafından düzenlenen saldırıda Süleymani’nin yanında bulunan Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de hayatını kaybetmişti.