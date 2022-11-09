E-ticaret platformu Hepsiburada, Efsane Kasım ayının ikinci haftasına, ‘Efsane 11’ kampanyalarıyla giriyor. Bu hafta da teknoloji markalarının gözde ürünleri net indirimlerle teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Efsane Kasım ayının ikinci haftasına, ‘Efsane 11’ kampanyalarıyla giriyor. Bu hafta da teknoloji markalarının gözde ürünleri net indirimlerle teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.

Hepsiburada, teknoloji markalarının gözde ürünlerini indirimli fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, bilgisayardan kulaklıklara, tabletten küçük ev aletlerine yüzlerce üründe net indirimler sunan Hepsiburada’nın Efsane 11 Haftası’nın bir çok teknoloji markası var.

9 Kasım Perşembe gün boyunca, oyun konsolları ve aksesuarlarında sepette indirimler, saat 19.00 - 24.00 arasında geçerli olacak kampanyada ise teknoloji aksesuarlarında tüm indirimlere ek sepette de indirim avantajı teknoloji tutkunlarını bekliyor. Efsane 11 kampanyası dahilinde haftanın son günü 11.11’e de olacak özel kampanyalar hazırlandı. Her saat başı 11 yeni üründe net indirim e-ticaret platformu kullanıcılarını bekliyor.