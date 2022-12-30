Karabük’te, 2022 yılının Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 23,9 milyon dolar, ithalat ise yüzde 60,3 azalarak 48,8 milyon dolar oldu.

Karabük’te, 2022 yılının Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 23,9 milyon dolar, ithalat ise yüzde 60,3 azalarak 48,8 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Kasım ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 21,9 milyar dolar, ithalat yüzde 14 artarak 30,7 milyar dolar oldu.

Karabük’te Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Kasım ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 23,9 milyon dolar, ithalat ise yüzde 60,3 azalarak 48,8 milyon dolar oldu.

Zonguldak’ta Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Eylül ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 63,4 azalarak 41,6 milyon dolar, ithalat yüzde 67 azalarak 49,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın’da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2022 yılı Eylül ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 88,9 azalarak 3,5 milyon dolar, ithalat yüzde 136,2 artarak 1,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.