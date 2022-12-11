Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2022 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2022 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı’nda Kasım ayında iç hat yolcu trafiği 14 bin 806 oldu.

Kasım ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 136’ya ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Kasım ayında toplam 136 ton oldu.

2022 Yılının ilk 11 ayında ise iç hat yolcu trafiği 167 bin 589, uçak trafiği bin 312, yük ise bin 600 ton olduğu öğrenildi.