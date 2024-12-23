Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin, atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen Çevreci Komşu Kart projesi, her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıyor. Proje, kasım ayında özellikle tekstil ve metal atıkların geri dönüşümünde dikkat çekici bir artış kaydetti.

Kasım ayında ilçe sakinleri, 17 bin 431 kilogram tekstil ve 3 bin 962 kilogram metal atığı geri dönüşüme kazandırdı. Toplamda 105 bin 187 kilogram atık ayrıştırılarak, çevreye kazandırılan toplam atık miktarı 24 milyon 438 bin 659 kilograma ulaştı. Bu geri dönüşüm karşılığında, kent sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına 136 bin 571 lira yüklenirken, bugüne kadar toplamda 11 milyon 525 bin 25 lira ekonomik katkı sağlandı.

Yeşilbahçe Mahallesi şampiyon

Çevreci Komşu Kart projesi, cam, kağıt, plastik ve metal gibi atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ev ekonomisine katkıda bulunurken doğayı da korumayı hedefliyor. Kasım ayında mahalleler arasında en çok atık toplayan bölge 7 bin 107 kilogram ile Yeşilbahçe Mahallesi oldu. Onu 6 bin 949 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi ve 4 bin 558 kilogram atıkla Cumhuriyet Mahallesi takip etti.

Doğa kazanıyor

2016 yılından bu yana devam eden projeyle; 177 bin 949 ağaç kesilmekten kurtarıldı, karbondioksit salınımı 707 bin 248 kilogram azaltıldı ve kurtarılan ağaçlar, 44 milyon 487 bin 139 kişiye oksijen sağladı. Proje sayesinde doğa korunurken, ilçe sakinleri de ekonomik kazanç sağlıyor. Kasım ayında sisteme dahil olan 136 aileyle birlikte, aktif kullanıcı sayısı 17 bin 628’e yükseldi.

Atık yağlar da projede

Proje kapsamında sadece cam, kağıt, plastik ve metal atıklar değil, elektronik, tekstil ve bitkisel atık yağlar da toplanıyor. Kasım ayında bin 593 litre bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırılarak karşılığında 30 bin 267 lira ödeme yapıldı. Bu, marketlerde litresi 50 lirayı bulan ayçiçek yağı fiyatları karşısında vatandaşlara önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.

Türkiye’nin her yerinde geçerli

Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor. Ayrıca, biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Proje, çevreyi korumanın yanı sıra ekonomik zorluklar karşısında ev bütçesine destek olmayı sürdürüyor.