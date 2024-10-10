Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİD), iş birlikleri kurmak üzere çeşitli temaslarda bulunmak için Karadağ’a gezi düzenledi.

Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen geziye KASİD Başkanı Çetin İpek, Başkan yardımcıları Fatih Ünal, Güngör Bozkurt, İlhan Yalav, İlyas akça, Mehmet doğan, Engin Dereli, KASİD Karabük İl Başkan Çiğdem Cefakar Akgül, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Akgül, KASİD üyeleri Fatih Kaya, Fevzi Ünal, MMC Enerji Başkanı İş İnsanı Özgür Ulupınar, Uğur Çalışkan, Şaban Tutar, Fatih Doğan, Hilmi Eroğlu’dan oluşan 16 kişilik heyet katıldı.

Heyet Karadağ’daki Türk Ticaret Odası’da Turkcham İş Adamları Derneği Yöneticileri Barış Polat ve Ziraat Bankası Montenegro Yönetim Kurulu Başkanı Talha Dökülmez ile bir araya geldi.

Ziyarette Karadağ ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek, deneyim alışverişinde bulunmak ve çeşitli sektörlerde yatırımlar ve ortak projeler için istişarelerde bulunuldu.

Heyet daha sonra Montenegro Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Ticaret Müşaviri Nihal Sevük ile bir araya gelen heyet, ülkede bulunan ticari ve ekonomik durum, yatırım, teşvik ve planlama bilgisi, Monteregro’ya ihracat ve üretim sahaları hakkında bilgiler aldı. Ziyaret hediye takdimi ile son buldu.

Dernekten yapılan açıklamada, “KASİD olarak ticari gezilerimize devam edeceğimizi, üyelerimiz ve Karabüklü iş insanlarının ticaretini güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.