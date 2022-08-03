Kocaeli’de düzenlenen Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası’nda 69 kiloda kemerin sahibi Doğan Kılıç oldu. Kaşı açılmasına rağmen maça devam eden ’Fırtına’ lakaplı başarılı sporcu, 12. profesyonel maçında 12. galibiyetini aldı. Kılıç, "Benim çok zor bir yaşantım var. 12’de 12 galibiyeti buna borçluyum. Aslında dövüşmek benim için daha kolay" dedi.

Kocaeli’de düzenlenen Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası’nda 69 kiloda kemerin sahibi Doğan Kılıç oldu. Kaşı açılmasına rağmen maça devam eden ’Fırtına’ lakaplı başarılı sporcu, 12. profesyonel maçında 12. galibiyetini aldı. Kılıç, "Benim çok zor bir yaşantım var. 12’de 12 galibiyeti buna borçluyum. Aslında dövüşmek benim için daha kolay" dedi.

Kocaeli’de düzenlenen Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası’nda 69 kiloda kemerin sahibi Doğan Kılıç oldu. 22 yaşındaki Eskişehirli sporcu, Azerbaycanlı rakibi Vusal Abasov’u devirerek galibiyete uzandı. Kılıç, aldığı darbeyle kaşının açılması üzerine doktorun devam etmemesi yönündeki talimata rağmen maça devam etti. Mücadeleyi 3-0’lık skorla tamamlayan Kılıç, 12. profesyonel maçında 12. galibiyetini aldı. İstikrarlı bir galibiyet serisi yakalayan ’Fırtına’ lakaplı sporcu, "Benim çok zor bir yaşantım var. 12’de 12 galibiyeti buna borçluyum. Aslında dövüşmek benim için daha kolay" cümlelerine yer verdi.

"Beni uluslararası arenalarda göreceksiniz"

Kaşı açıldıktan sonra doktorun uyarısına rağmen müsabakayı bitirmeye kararlı olduğunu dile getiren Doğan Kılıç, "Maçta çok tutuktum, tam olarak yüzde yüz performans gösteremediğim için üzgünüm. Daha iyi performans sergileyebilirdim, maç daha erken bitebilirdi. Her maç benim için tecrübe, çok şükür kazandım maçı. Kaşımda bir açılma oldu. Biraz tedirgin oldum. Doktor devam etmememi söyledi ama ben bitirmekte kararlıydım. Şüphesiz beni uluslararası arenalarda, Avrupa’da ve dünyada da göreceksiniz. Sıkı çalışıyorum, yola devam” ifadelerini kullandı.

"Dövüşmek benim için daha kolay"

12 maçlık galibiyet istikrarının sorulması üzerine Kılıç, "Benim çok zor bir yaşantım var. 12’de 12 galibiyeti buna borçluyum. Aslında dövüşmek benim için daha kolay" yanıtını verdi.

Seda Duygu Aygün: "Galibiyet serisine yenilerini eklemeye devam edeceğiz"

Doğan Kılıç’ın antrenörlüğünü yapan eski dünya şampiyonu Seda Duygu Aygün ise, "Doğan Kılıç bu müsabakaya çok iyi hazırlanarak geldi. Rakibimiz zaten önceden belirlenmişti. 12. maçını kazandı ama kafa yemesiyle talihsiz bir kaş açılması yaşadı. Ona rağmen moralini bozmadan maçı hakkıyla kazanmasını bildi. Önümüzdeki maçlara bakıp inşallah galibiyet serisine yenilerini eklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.