Beylikdüzü’nde kasasından yükselen demirle önlem almadan seyreden kamyon, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kamyonun şoförüne ise bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre saat 16 Ekim’de Beylikdüzü Atatürk Bulvarı’nda aşırı yük alan kamyon trafiği tehlikeye düşürdü. Kasasından taşan demirle seyreden kamyonun trafikteki tehlikeyi yolculuğu başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medya hesabında yayılmasının ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonun plakası tespit edildi. Kamyonun şoförü H.Y. kısa süre sonra yakalandı. H.Y.’ye "yükü karayoluna değecek, açılacak, dökülecek şekilde yüklemek"ten bin 440 lira idari para cezası uygulandı.