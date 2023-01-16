DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu ve Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, Heimtextil 2023’de stant açan DSO üyelerini Frankfurt’ta yalnız bırakmadı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu ve Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, Heimtextil 2023’de stant açan DSO üyelerini Frankfurt’ta yalnız bırakmadı.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, DSO Üyesi ve Denizlili toplamda 78 firmanın standlarını tek tek ziyaret etti. - Kasapoğlu ve Uğurlu, firmalara destek olup, başarı temennilerinde bulundu.

Denizli sanayicisinin bakış açısıyla fuarı yorumlayan ve izlenimlerini paylaşan DSO Başkanı Kasapoğlu, “Türk üreticisinin dünya ortalamasının üzerinde artan girdi maliyetleri ile rekabet gücünü yitiriyor. Rekabet ettiğimiz; Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Mısır gibi ülkelerin ürünleriyle Türk tekstili ürünleri arasındaki fiyat farkı yüzde 50 bandına çıkmış durumda. Bu fark daha önceki yıllarda yüzde 20 seviyelerinde seyrediyordu. Önceki dönemlerde, bahsi geçen ülkeler lojistik problemleri yaşadıkları için Türk tekstili daha iyi durumdaydı. Enerji maliyetleri konusunda da rekabet ettiğimiz ülkeler, bizim sanayicimize kıyasla daha uygun maliyetlerle karşılaşıyor. Pandemi, akabinde yaşanan, Rusya-Ukrayna geriliminin de etkisiyle, ihracat pazarlarımızda yaşanan talep düşüşü de göz önünde bulundurulduğunda, sanayicimizin mevzubahis girdi maliyetleri ve dolar kuru ile uluslararası pazarda rekabetçilik seviyesi asgari orana indirgenmiş durumdadır ve bu durum sanayicimizi ihracat hedeflerinden uzaklaştırmaktadır. Denizli tekstili, eşit şartlar altında rekabete konu olan ülkelerin hepsiyle rekabet edecek potansiyele sahiptir. Devlet yetkililerimizden sanayicimizin omuzlarındaki yükün hafifletilmesi hususunda daha fazla destek istiyor, yetkililerimizin çözüm odaklı ve sanayicimizi destekleyici yaklaşım içerisinde olacaklarına tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.