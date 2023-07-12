Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ülke genelinde büyük bir heyecanla takip edilen Hentbol U-17 Milli Takımı’nı kamp yaptıkları Spor Bilimleri Fakültesinde ziyaret etti.

Kasapoğlu, milli hentbolcuları çalışmalarından ötürü tebrik ederek, ulusal müsabakalarda başarılar diledi. Sporcuların özverili çalışmalarını takdirle karşılayan İl Müdürü, genç yeteneklere olan inancını dile getirerek onların ülke adına gurur kaynağı olacaklarına olan inancını vurguladı. İl Müdürü Kasapoğlu, milli takım sporcularına Afyonkarahisar’ın meşhur lezzeti olan "Afyonkarahisar lokumu" ikram etti. Öte yandan U-17 Hentbol Milli Takımı İl Müdürü Kasapoğlu’na Milli Takım Forması hediye etti.