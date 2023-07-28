Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk, Sultandağı Gençlik Kampına 10 farklı ilden gelen 189 gençle bir araya geldi.

Kampta gençlerle buluşan Kasapoğlu, etkinliğin önemine vurgu yaparak "Gençlerimizi Sultandağı Gençlik Kampında ağırlamanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Spor ve sosyal etkinliklerin gençlerimizin hayatında çok önemli bir konuma sahip olduğuna inanıyoruz. Bu kamp, gençlerin, kendilerini geliştirmelerine ve dostluklar kurmalarına olanak tanıyor. Bu özel etkinlikte genç kardeşlerimiz, unutulmaz anılar biriktirme imkanı buluyor" şeklinde konuştu. Gençler, zipline, paintball ve tırmanma duvarı alanlarında vakit geçirmenin keyifli olduğunu belirtti. Sultandağı Gençlik Kampı’nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden genç katılımcılar, kamp boyunca unutulmaz bir deneyim yaşayacaklarını belirtti.