Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki pazar günü ilk maç oynanacak olan Turgutlu Şehir Stadyumunda incelemelerde bulunan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili M. Muharrem Kasapoğlu stadyumda yaptığı açıklamada, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu belirtti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın da katıldığı programda Kasapoğlu, Turgutluluları pazar günü oynanacak olan Turgutluspor - Polatlıspor maçı için stadyuma çağırdı.

Sporun barış ve kardeşlik olduğunun altını çizen Kasapoğlu burada yaptığı açıklamada, "Turgutlumuzda hizmetlerimiz sürüyor, basketbol voleybol salonumuz olsun, birazdan gideceğimiz olimpik yüzme havuzu inşaatımız olsun, Manisa’da her ilçede havuzumuz var artık bunlar hepsi ayrı bir değer. Turgutlu artık bir spor şehri, havuzlar salonlar tesisler Turgutlu’dan şampiyon takımlar çıkarmasını bekliyoruz artık. Spor demek kardeşlik demek, dostluk demek, centilmenlik demek, ele ele kol kola izleyip alkışlamak demek." şeklinde konuştu.

Buradan Selvilitepe Mahallesinde yapımı devam eden ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını da ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kasapoğlu inşaatta önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve en kısa sürede Turgutlu halkının hizmetine bir Olimpik Havuz sunulacağını söyledi. Kasapoğlu, "Turgutlulu hemşehrilerimiz en kısa sürede bu havuzu kullanacak inşallah, olimpik standartlarda çok güzel bir tesis olacak, çalışmalarda gayet hızlı ilerliyor." dedi.