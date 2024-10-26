AK Parti Beydağ İlçe Başkanlığı kongresinde önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı önemli mesajlar verdi. Kasapoğlu, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını lanetleyerek, "Hak ile batılın mücadelesi kıyamete dek devam edecek. Ama bizler bugünkü inancımızla bugünkü samimiyetimizle bugünkü gayret ve birlikteliğimizle kararlılığımızı ortaya koyarak bundan sonra da o tuzakları, hileleri bozmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Beydağ İlçe 8. Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, mevcut İlçe Başkanı Zafer Yüksel’in aday olduğu kongreye; önceki dönem Gençlik Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, siyasi parti ve STK temsilcileri ile teşkilat üyeleri katıldı.

"Hak ile batılın mücadelesi kıyamete dek devam edecek"

Kongrede konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını lanetleyerek, "Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize, bu ülkenin evlatlarına kastedenler hiçbir zaman emellerine nail olamayacaklar. Bugüne kadar bizi pek çok oyunla, pek çok tuzakla engellemek isteyenler bundan sonra da boş durmayacaklar, bundan şüphemiz yok. Hak ile batılın mücadelesi kıyamete dek devam edecek. Ama bizler bugünkü inancımızla bugünkü samimiyetimizle bugünkü gayret ve birlikteliğimizle kararlılığımızı ortaya koyarak bundan sonra da o tuzakları, hileleri bozmaya devam edeceğiz" dedi. Dr. Mehmet Kasapoğlu konuşmasının devamında, "Bu çatı altında fitneye yer yok, bu çatı altında kişiselleştirilmiş bir hesap yok ve olmayacak. Bu çatı altında tek motivasyonumuz bu davanın en güçlü şekilde yola devam etmesi. Beydağ AK Parti’nin hizmet siyasetiyle, icraatçı yaklaşımıyla bugüne kadar hamdolsun güzide hizmetlerle tanıştı. Bundan sonra da Beydağ İlçe Başkanlığımızın ortaya koyacağı hizmetle, gayretle daha büyük hedefleri Beydağ’lı kadınlarımızla, gençlerimizle birlikte başaracağız. Bu güzel oluşum inşallah inanıyorum ki Beydağ için çok ama çok hayırlı olacak. Yeni arkadaşlarımızın katacağı enerjiyle, heyecanla bu kutlu yolda önemli bir mihenk taşı olarak İzmirimiz için, bu güzel şehir için sembol olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Saygılı: "Aynı bayrak altında huzur içinde yaşanacak nice yıllar bizim olacaktır"

Ankara’daki terör saldırısını kınayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Sözlerimin hemen başında milletimizi derinden sarsarak yasa boğan Ankara’daki TUSAŞ terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin birlik ve kardeşliğini hedef alan bu alçakça saldırı asla amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin dirliği, milletimizin birliği ve vatandaşlarımızın güvenli yarınlara olan inancı asla sarsılmayacaktır. Aynı bayrak altında huzur içinde yaşanacak nice yıllar bizim olacaktır" dedi. AK Parti kongrelerinin Türkiye siyasetinin demokrasi ilerleyişi olduğunu ifade eden Başkan Saygılı, "Bu kongrelerde bir bayrak devri yarışır. Bizim davamızda kişiler değil, yüksek idealler söz konusudur. Omzunda geleceğin sorumluluğunu taşıyan Türkiye sevdalıları memleketi için gece gündüz demeden çalışmaya ant içerler. Bugün Beydağ’da da aynı kadrolar, aynı ideal etrafında bu sözlerini yineliyorlar. İzmir’e, Türkiye’ye hizmet etmek için yola çıkacak tüm kardeşlerime gönülden muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Beydağ İlçe Başkanı Zafer Yüksel de, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile çok çalışarak İzmir ve Beydağ’ımızı bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Sekizinci olağan kongremizle birlikte AK Partimizin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.