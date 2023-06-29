Kurban etlerinin dinlendirildikten sonra işlenmesi konusunda uyarıda bulunan kasap Mustafa Çalışkan, “Dinlendirilmiş et hem daha lezzetli olur hem de daha kaliteli olur” dedi.

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte kasapların yoğun mesaisi başladı. Bayramın ilk günü sabah erken saatlerden itibaren hizmete başlayan kasaplar, taleplere yetişmekte güçlük yaşıyor. Kurban kesen onlarca kişi kasaplara giderek etlerini parçalatıyor, kıyma çektiriyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda etleri işleyen kasaplar, dinlendirilmiş et konusunda uyarıda bulunuyor. Dinlendirilmiş etlerin hem daha iyi kıyma yapıldığını hem de daha iyi işlendiğini belirten kasap Mustafa Çalışkan, “Kurban eti en az 24 saat dinlendirildikten sonra işlenirse daha iyi olur” dedi.

“Dinlendirilmiş et hem daha lezzetli olur hem de daha kaliteli olur”

Kurbanlık hayvan kesilir kesilmez etlerine işlem yapılmasının doğru olmadığını belirten Eskişehirli kasap Mustafa Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

“Bayramın ilk günüyle birlikte yoğunluğumuz başladı. Kurbanını kesen müşterilerimiz etlerini getiriyor. Genel olarak komple etleri bırakıyorlar. Etlerin uygun yerlerine göre kıymasını çekiyoruz, kuşbaşı ve pirzola kısımlarını hazırlıyoruz, kemiklerini parçalıyoruz. Tatili daha verimli geçirmek isteyen, evde kurban etiyle uğraşarak zaman kaybetmek istemeyen müşterilerimiz etlerini getiriyor. Evinde kendisi yapanlar da kıyma çektirmek için geliyorlar. Müşterilerimizi olabildiğince etlerini dinlendirmeleri konusunda uyarıyoruz. Kurban eti en az 24 saat dinlendirildikten sonra işlenirse daha iyi olur. Dinlendirilmemiş etlerden çekilen kıymanın kıvamı tam tutmaz, cıvık olur. Dinlendirilmiş et hem daha lezzetli olur hem de daha kaliteli olur. Etleri evde muhafaza ederken metal tepsiyle buzdolabına koymak gerekiyor. Poşetlerde bekletilen etlerde yeşerme ve kokma oluşabiliyor.”