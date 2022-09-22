Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Çevre Dostu 1000 Okul" projesi çerçevesinde Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kasapçayırı İlk ve Ortaokulu proje bünyesine alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Çevre Dostu 1000 Okul" projesi çerçevesinde Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kasapçayırı İlk ve Ortaokulu proje bünyesine alındı.

Proje çerçevesinde okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Atıl kullanılmayan ahşap meyve sebze kasalarından, bilgisayar, yazarkasa ve televizyon ekranlarından kitaplıklar oluşturuldu. Atıl ahşap sıraların demir aksamlarından ve tahtalarından masalar ve yine kitap dolapları oluşturuldu. Sanatsal faaliyetler adına duvar resimleri yapıldı. Okul çatısındaki yağmur suları bir tankta toplandı ve bahçedeki ağaçlar sulandı. Kütüphanede kara tahtadan başlayıp elektronik tahtaya dönüşen geçmişten günümüze köşesi oluşturuldu. En çok dikkat çeken ise 1965 yılında okul dolabı olarak kullanılan bir ahşap dolabın kütüphanede kullanıma alınması oldu.

"Öğrencilerimize bu bilincin aşılanması çok güzel"

Faaliyetleri yerinde inceleyen Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir; “Kasapçayırı okulunda “Çevre Dostu 1000 Okul” projesi çerçevesinde yapılan faaliyetleri inceledik. Okulumuz bu çerçevede öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak adına bazı faaliyetler belirlemişler. Bu faaliyetlere bizde bugün eşlik ettik. Çevre dostu okul olarak önce bahçede ağaç dikimi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ile çevrede bulunan ağaçları korumak ve ağacın çevreye faydasını kavramak amacıyla birlikte faaliyette bulunduk. Bunun yanında atık malzemelerden oluşturduğumuz kütüphaneyi hep birlikte gezdik. Öğrencilerimizle beraber sanatsal faaliyetleri de inceledik. Bütün bu çalışmalar öğrencilerde suyun tüketimi konusunda bilinç oluşturmak adına yapılan faaliyetlerdi. Buna bağlı olarak okulumuzdaki tüm muslukların sensörlü musluk haline getirilmesi, ışıklarında sensörlü lambalara dönüştürülerek elektrik tüketiminin azalması amaçlandı. Öğrencilerimize bu bilincin aşılanması çok güzel. İnşallah tüm öğrencilerimize bu bilinçle yetişirler ve gelecekte daha güzel çevre sahip oluruz” dedi.