İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir AVM’ye gelen 2 kişiden biri kasiyeri oyalarken diğeri kasada unutulan telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa’da bulunan bir AVM’de gerçekleşti. İddiaya göre AVM’de bulunan giyim mağazasına gelen 2 kişiden biri kasa görevlisini oyalarken diğeri ise kasada bulunan telefonu çaldı. Hırsızlık anı mağazada bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde biri kadın 2 kişinin girdiği mağazada erkek olan kişi kasa görevlisini oyalarken kadının kasadaki telefonu alarak hızla dükkandan uzaklaştığı görüldü.