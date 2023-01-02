Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kasap tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları gözyaşına boğuldu.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kasap tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları gözyaşına boğuldu.

Reşadiye ilçesinde alacak verecek kavgası nedeni ile çıkan kavgada evli ve bir çocuk babası Olcaytuğ Savaş (25) hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi işlemlerini ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Tokat Devlet Hastanesi morgundan gencin cenazesi yakınları tarafından alınarak Reşadiye Belediyesi cenaze aracına konuldu. Savaş’ın eşi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kasap tarafından bıçaklanmış

Olay; Çermik Mahallesinde bulunan bir oto yıkamacıda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Olcaytuğ Savaş (25) iş yerinin önünde M.F.P. (22) ile arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlaya tartışma kavgaya dönüştü. Kasap olduğu öğrenilen M,F.P’nin bıçaklı saldırısı sonucu Olcaytuğ Savaş ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Savaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.F.P. (22) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.