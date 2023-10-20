Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesinde üzüm işçilerine kasa taşıyan genç işçi tek seferde 25 plastik kasayı taşıyınca diğer işçiler tarafından ’Kasa Herkül’ü olarak adlandırıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde Beytullah Uysal’ın üzüm bağında devam eden üzüm hasadında çalışan kesim işçilerine plastik kasa taşıyan Alaşehir’in Yeşilyurt Mahallesinden 19 yaşındaki Mestan Benek, bir defada 25 büyük plastik kasayı üzüm kesimi yapan işçilere taşıdı. Üzüm bağının içinde gökyüzüne uzanan plastik kasaları gören diğer işçiler ise Mestan Benek’e ’Kasa Herkül’ü lakabını taktı.

Bağ sahibi Beytullah Uysal, "Gencimiz tek seferde 25 kasayı bağın içerisine götürdü. Ben de ’Evlat acelesi yok götürebileceğin kadar götür’ dedim ama dinletemedim. O artık bizim Kasa Herkül’ümüz." dedi.