Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş Kınık’ta yapımı devam eden Kınık Hal Projesi’nin yanındaki 345 bin metrekare alanda Kaş Gıda ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapılması için Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzaladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, yönetim kurulu üyeleri, KUTSO Meclis Başkanı Menderes Oktay ile KUTSO’nun eski başkanı Murat Günay katıldı.

“Antalya’nın batı bölgesine hayırlı olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın batı bölgesinde Kumluca, Finike, Demre ve Kaş bölgesini yakından ilgilendiren önemli bir projeye imza atacaklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Mülkiyeti Hazine’ye ait olan 668 bin metrekare alan içerisinde Kınık Hal’imizin yapımı hızla devam ediyor. Kınık Hal projesinin yanında bulunan 345 bin metrekare alanı ifraz ediyoruz. Buraya Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolünü imzalıyoruz. Bu projenin Antalya’mıza Batı ilçelerimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu işbirliği protokolünün hayata geçmesinde KUTSO’nun önceki başkanı Murat Güney’in emeği çoktur. Onun döneminde başladı, şimdiki yönetim devam ettirdi. Teşekkür ediyorum” dedi.

“Bölge ekonomisine katkı sağlayacak”

KUTSO Başkanı Fahri Özen ise Kınık bölgesinde bu projenin hayata geçmesinde Muhittin Başkan’ın büyük desteği olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonrasında ortak hareket ederek, imza aşamasında geldik. Bu proje önceki başkanımız Murat Günay’a aitti. Biz de yönetim olarak devam ettirdik. Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bölgenin hareketlenmesine, ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlayacaktır” dedi.

Daha sonra ise Başkan Muhittin Böcek ve KUTSO Başkanı Fahri Özen arasında, Kaş Kınık’a Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapılması için ortak hizmet ve işbirliği protokolü imzalandı.