Eskişehir’de tonlarca ağırlığında inşaat kumu taşıyan kamyon, yola yükünü dökerek ilerlerken, açık olan kasa arka kapağı ise muhtemel kazalara davetiye çıkardı.

Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerindeki kavşakta dönüş yapan ve kasasında yüklü miktarda inşaat kumu olan 26 BA 668 plakalı kamyon, trafikte tehlike oluşturdu. Arka kapağı açık bir şekilde trafikte seyreden kamyonun, yola kum döktüğü iddia edildi. Kapağın sabitlendiği noktadan açılma ihtimali ve diğer araçlarla yayalara çarpma tehlikesi göz önünde bulundurulduğunda, sürücünün sorumsuzluğu daha net anlaşıldı. Araç diğer sürücülerin tepkisini çekse de yoluna devam etti.