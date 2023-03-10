Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş yat limanı girişinde, alt yapı ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kaş Yat Limanı’nın yıllardır bekleyen alt yapı sorunu çözüldü. Özellikle yaz döneminde yoğun kullanım nedeniyle taşmalara neden olan yat limanı kokuya neden oluyordu. ASAT Kaş hizmet birimi tarafından yat limanı girişinin alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.

Hizmete açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ASAT Şube Müdürü Mehmet Keskin, yaz döneminde yat limanı kanalizasyon hattının yetersiz kalması nedeniyle yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, “ Muhittin Başkanımız bu sorunun bir an önce çözülmesi ve yenilenmesi talimatını verdi. Hattımızın uzunluğu 675 metre. 20 adet bacaya sahip. Maliyeti 1,5 milyon TL. Kanalizasyon hattımızı tamamladık ve hizmete açtık” dedi.

Başkan Böcek’e teşekkür

Kaş Merkez Muhtarı Sadık Çalışkan da yat limanı girişinin alt yapısının 20-25 sene önce yapıldığını hatırlatarak, “ İlgili yerlere müracaat ettik. Gereği yapıldı. Yeni bir tesise kavuştuk. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Kaş Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Osman Doğan da, çalışmadan dolayı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.