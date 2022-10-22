Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen "Kaş Yarımadaton Yarışları" Cumhuriyet Meydanı’nda Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın verdiği startla başladı. Meydandan başlayıp, marina ve Çukurbağ Yarımadası etrafında devam eden yarışlarda, 10 ülkeden 500’ü aşkın sporcu mücadele ediyor. Yarı Maraton koşu yarışı, üç farklı parkurda 21, 12 ve 6 kilometre olarak koşuluyor. Bu yıl ayrıca ilk kez çocuk koşusu düzenlendi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen "Kaş Yarımadaton Yarışları" Cumhuriyet Meydanı’nda Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın verdiği startla başladı. Meydandan başlayıp, marina ve Çukurbağ Yarımadası etrafında devam eden yarışlarda, 10 ülkeden 500’ü aşkın sporcu mücadele ediyor. Yarı Maraton koşu yarışı, üç farklı parkurda 21, 12 ve 6 kilometre olarak koşuluyor. Bu yıl ayrıca ilk kez çocuk koşusu düzenlendi.

Başkan Mutlu Ulutaş, “Kaş Yarımadaton Yarışları”nda her yıl yarışmacı sayısının arttığını söyledi. Kaş olarak, kültürel, sanatsal, geleneksel sporlar ve bu tür faaliyetleri artırdıklarını belirten Başkan Ulutaş, şunları kaydetti: “Çünkü kışın butik özelliği, tabiat güzelliği ile her türlü faaliyete yer verebildiğimiz bir coğrafya burası. Yarışmaya katılan bütün sporcuları tebrik ediyorum, herkese başarılar diliyorum. Yarışlar, Çukurbağ Yarımadası güzergahı üzerinde gerçekleşiyor. Bu, dünyanın en güzel parkurlarından bir tanesi. Önümüzdeki yarışlar için tüm sporseverleri Kaş’a davet ediyorum.”

Ardından Başkan Ulutaş, yarışların startını verdi.