Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Migros Kavşağından Süleyman Çavuş Camii’nin yakınına yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Ülkü Ocakları Kaş İlçe Başkanı Ayhan Yıldırım, ilçe yönetimi, muhtarlar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Program, caminin önünde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, şehitler için duanın ardından lokma dağıtılmasıyla sona erdi.

Ülkü Ocakları Kaş İlçe Başkanlığı, "Bayrak Yürüyüşü ve Şehitler için dua" etkinliği düzenledi. İlçede etkinlik bünyesinde kortej yürüyüşü yapıldı, yürüyüş öncesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

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