Kaş’ın tarihi ve turistik zenginlikleri, bu yıl 8-10 Aralık’ta 16’ncısı düzenlenen uluslararası turizm fuarı Travel Turkey İzmir’de tanıtılıyor.

Kaş’ın tarihi ve turistik zenginlikleri, bu yıl 8-10 Aralık’ta 16’ncısı düzenlenen uluslararası turizm fuarı Travel Turkey İzmir’de tanıtılıyor.

Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan TTI İzmir ‘’Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’’ Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi. Fuarda üç gün boyunca turizmin her alanına hitap eden atölye çalışmaları, seminerler, sergi, sempozyum ve ülke sunumları gerçekleşecek.

Dünyanın dört bir yanından sektörün profesyonellerini ağırlayan uluslararası fuarda, Kaş Belediyesi de yerini aldı ve stant açtı. Fuar alanındaki stantta, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ile turizm esnafları yer aldı. Evren, fuara gelen tüm misafirleri Kaş standına beklediklerini söyledi.

Kaş’ın alternatif turizm imkanlarının tanıtıldığı stantta ziyaretçilere, yöreye has adaçayı ve kekik ile ilçeyi tanıtıcı broşür ve kitapçıklar hediye ediliyor.