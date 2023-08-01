Antalya’nın Kaş ilçesinde başlatılan Küçükçakıl Yürüyüş Yolu Peyzaj Düzenleme projesi çalışması tamamlandı.

Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede Küçükçakıl Plajı’nın yer aldığı bölgede peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çalışma çerçevesinde 2 kilometre baskı beton, Arnavut desenli yol ve oturma alanları yapıldı.

5 bin metrekare çalışma alanında Benjamin, Ligustrum, Jakaranda, Mine, Çingene Şalvarı, Ateş Dikeni, Cotoneaster, Gold Taflan türlerinde bin 500 bitki dikildi, 750 metrekarelik çim alan oluşturuldu. Bitkilerin ve çimlerin sulanması için damlama ve otomatik sulama sistemleri kuruldu.

Ayrıca çevre aydınlatması çalışması yapılırken, alana piknik masaları, banklar ve çöp kutuları yerleştirildi.