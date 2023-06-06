’Kaş kırsalında yöresel ürünler turizmle buluşuyor’ projesiyle ilçe kırsal kültürünün ekoturizm ürünü olarak kurgulanması, yöresel değerlerin bölge halkı için gelir kapısı ve istihdam unsuruna dönüştürülmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde ilçede desteklenmeye hak kazanan projenin, halka sosyal ve fiziksel kazanımlar getirmesi öngörülüyor. Söz konusu proje, Kaş Belediye Başkanlığı sahipliğinde İlçe Kaymakamlığı, Halk Eğitimi Merkezi ve Antalya Orman Dışı Hizmetler Şube Müdürlüğü işbirliğinde planlandı. Bu çerçevede Kaş Yörük Göç Yolu ekoturizm rotası olarak canlandırılacak. Kırsala özgü Barak Kilimi, Gömbe Tarhanası, Margaz Üzümü, İslamlar Tahini ve Kaş Zeytinyağı Sabunundan gelir sağlanacak.

Sergi ve satış alanı

“Yöresel Ürün Pazar Yeri Teşhir Alanı” kurularak, ilçedeki yerel üreticilerin bu ürünleri tüketiciyle buluşturulacak. Bu hedefte Kaş Belediyesinin Kalkan Mahallesi’nde yapımını üstlendiği binanın tadilatı yapılıyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, projedeki çalışmaları yerinde inceleyerek, konu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kalkan’da Aile Sağlığı Merkezi yanında yaklaşık bin 428 metrekare alandaki yapıda yer alan mekanlar hiçbir şekilde satılmayacak, kiraya verilemeyecek. Kırsal kesimdeki vatandaşlar, ürünlerini burada ücretsiz olarak sergileyebilecek, satabilecek. Ürünler, Kalkan ve Kaş merkezinde belirlenecek noktalardan alınabilecek.

Barak Kültür Merkezi

Öte yandan, Barak Kiliminin özellikle uluslararası piyasada kabul görmesi ve değerinin artması için Boğazcık Köyü’nde kültür merkezi kurulacak. Barak Kiliminin tanıtılacağı, kadınların dokuma konusunda eğitileceği bu merkez, ekoturizm meraklılarının ziyaret edebileceği bir nokta haline getirilecek. Kaş Yörük Göç Yolunda turistler, tur çerçevesinde mola verdikleri yaylalarda köylü kadınlardan kilim dokuma dersleri alabilecek, Barak Kültür Merkezini ziyaret edebilecek.

Söz konusu projede çalışmaların yüzde 50’sinin tamamlandığı, gelecek yıl ocak ayında bitirilmesinin planlandığı bildirildi.