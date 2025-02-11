Kanserde ‘erken teşhis’ giderek önemi artan bir kavram olduğunu belirten uzmanlar, gelişen tıp sayesinde kanser, erken teşhis ile başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi.

Kas iskelet sistemi kanserleri, vücudun hareket ve destek sistemini oluşturan kemik, kas, kıkırdak ve bağ dokusunda gelişen nadir ancak ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilen tümörler olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Aygün, "Genellikle ’sarkom’ olarak bilinen bu kanser türleri, çocukluk ve genç yetişkinlik dönemlerinde daha sık görülmektedir. Kas iskelet sistemi kanserlerinin en yaygın belirtileri arasında gece artan ağrılar, şişlik ve kısıtlı hareket yer almaktadır. Ayrıca kemiklerde kırıkların gelişmesi de önemli bir işaret olabilir. Bu belirtilerle karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekiyor. Ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı, erken dönemde tespit edilen kanser türlerinin tedavisinde başarı şansını artırır. Bu belirtiler göz ardı edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hayati Aygün, kas iskelet sistemi kanserlerinin tanısının ilk olarak fiziksel muayene ile başladığını belirtiyor. Ardından röntgen, manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak kanserin yerinin ve yayılımının belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Hayati Aygün, tanı ve tedavi sürecini şu şekilde anlattı;

"Kesin tanı için hastaya biyopsi yapılır ve tümörden alınan doku örneği patolojik incelemeye gönderilir. Tedavi, tümörün türüne ve evresine göre belirlenir. Cerrahi müdahale, kanserin ilk evrelerinde sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Bunun yanı sıra radyoterapi ve kemoterapi de tedavi seçenekleri arasında yer alır. Özellikle omurga kolonunu etkileyen ve omurilik ile sinir köklerine bası yaparak felç riski taşıyan metastatik kanserlerin tedavisinde, endoskopik cerrahi yöntemler büyük bir rol üstlenmektedir. Bu yöntem, hem tanı koyma hem de tedavi sürecinde önemli bir yer tutar."

Kas iskelet sistemi kanserlerinin omurgaya metastaz yapması durumunda, omurilik ve sinir köklerine baskı yaparak felç riski oluşturabiliyor. Bu durumda son yıllarda geliştirilmiş olan endoskopik cerrahi yöntemler önemli bir tedavi alternatifi olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Hayati Aygün, "Endoskopik cerrahi, daha hızlı iyileşme süreci ve daha az invaziv bir yaklaşım sunduğu için hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabiliyor" dedi.

Kas iskelet sistemi kanserlerinin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık, radyasyon maruziyeti ve bazı kimyasal maddelere maruz kalma gibi risk faktörleri bulunuyor. Prof. Dr. Hayati Aygün sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin, dengeli beslenmenin ve düzenli egzersiz yapmanın kanser riskini azaltmada önemli rol oynayabileceğini ifade etti.

Kas iskelet sistemi kanserleri nadir görülse de, erken tanı ve tedavi ile başarı şansı yüksek olan kanser türleri arasındadır. Bu sebeple belirtileri gösteren kişilerin bir an önce doktora başvurması büyük önem taşır. Toplumda bu tür kanserlerin farkındalığının artırılması, erken tanı ve tedavi imkanlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.