Kahramanmaraş’ta yaşayan 14 yaşındaki kas hastası depremzede Nisanur Orçan, Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil tarafından İstanbul’a götürüldü. İstanbul’u gezen Nisanur, ilk kez geldiği şehirde ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Nisanur’a çizdiği resimler dolayısıyla ödül de verildi.

Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afet bölgelerine giderek, depremzedelerin yaralarını sarabilmek için çalıştı. Deprem bölgesindeki çalışmaları sırasında ailesiyle birlikte çadırkentte kalan 14 yaşındaki Nisanur Orçan ile tanışan Hakan Çil, onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Kas hastası olduğu için yürüyemeyen ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Nisanur, bir yıl önce resim yeteneğinin keşfetmesiyle de resim yaparak, deprem acısını unutmaya çalışıyor.

Hakan Çil, daha önce hiç şehir dışına çıkmayan Nisanur’u deprem acısını unutturmak için 2 gün boyunca ailesiyle misafir ederek, İstanbul’da gezdirdi. Daha sonra Kocaeli’ye getirilen Nisanur’a, 82. İl Marka Şehir Gebze Vefa- Başarı Ödülleri programında yaptığı resimler dolayısıyla ödül verildi. Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil ise Kocaeli’nin yılın en iyi STK’sı seçilmesiyle ödül aldı. Beraber sahneye çıkan Nisanur ve Hakan Çil, mutluluklarını dile getirdi.

"Onunla abi kardeş gibi olduk"

Bir Tebessüm Bir Hayat Derneğinin Kurucusu Hakan Çil, “Kahramanmaraş depremiyle ilgili bölgede bulunduğumuzda çadırkentte Nisanur adında çok tatlı dünya güzeli bir kızımızla tanıştık. Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği olarak Nisanur’u Kocaeli’ye davet ettik. Bugün kendisine hem anı ödülü vereceğiz, hem de yaptığı resimleri sergiledik. Nisanur, Kahramanmaraş’ın dışına ilk kez çıktı. Nisanur’a İstanbul’u gezdirdik, çok güzel iki gün geçirdik. Bizde birçok ilki Nisanur’la yaptık. Nisanur ile çadırkentte tanıştıktan sonra abi kardeş olduk. Sosyal medyada resim yaptığını gördüm. O resimleri değerlendirmek istedik ve bugün o resimleri Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde insanların sergisine açtık. Çok mutlu, keyifli anlar bizi bekliyor. Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği olarak bu işe vesile olmaktan çok mutluyuz. Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği ayrıca Kocaeli’de yılın en iyi STK’sı seçildi. Bugün bizde Nisanur’la ödülümüzü alacağız. Biz Nisanur ile çadırkentte birbirimize söz verdik. Sonsuza dek abi kardeş olduk. Nisanur’a söz vermiştim ‘İlk fırsatta seni Kocaeli’de misafir edeceğiz’ diye. Nisanur’un hayat enerjisi, gülüşü bize ışık oldu" dedi.

"İlk defa şehir dışına çıktım"

Bir yıldır resim yaptığını söyleyen 14 yaşındaki Nisanur ise "Telefonla bakarak başlamıştım, çok sevdiğim için çizmeye devam ettim. Karakalem, portre, akrilik boya ile resim yapıyorum" şeklinde konuştu.

İlk kez şehir dışına çıktığını dile getiren Orçan, "İlk defa şehir dışına çıktım. İstanbul’da Kız Kulesi’ne gittim, vapura bindim, akvaryum ve Aslan Parka gittim" diye konuştu.

Deprem sırasında korku dolu anlar yaşadığını da belirten Nisanur Orçan, "İlk defa depremi yaşadım, çok korktum. Evimiz yıkılmadı ama ağır hasarlı. Hakan abiye her şey için teşekkür ediyorum, onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.