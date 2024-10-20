Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 3.’sü düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin Başpehlivanı, İsmail Balaban oldu.

Kaş Kınık Stadyumu’nda gerçekleştirilen güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 57 başpehlivan olmak üzere 800’e yakın güreşçinin mücadelesini büyük bir heyecanla izledi. Finalde Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban ile Orhan Okulu karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından İsmail Balaban, Kaş Belediyesi 3. Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığını kazandı.

Güreş Ağası, Arif Ardıç oldu

Üçüncülük kürsüsünü ise Ali Yanatma ve Enes Doğan paylaştı. Güreşlerin ağası 1 milyon 607 bin lira ile Arif Ardıç oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Kaş Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı olan İsmail Balabanı kutlayarak, “Tüm boylarda kıran kırana güreş tutan pehlivanlarımızı tebrik ediyor, hepsini gözlerinden öpüyorum” dedi.