Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yayla kültürünün yoğun yaşandığı Kaş Bezirgan’da düzenlediği Yayla Şenlikleri büyük coşkuya sahne oldu. Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Tolga Çandar şenlikte muhteşem bir konser verdi.

Yörük kültürünü yaşatmaya devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gömbe Yaylası’nın ardından Bezgirgan’da da şenlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Bezirgan Yayla Şenlikleri’nde yöre halkına keşkek ikramı yapıldı.

Tolga Çandar’dan konser

Şenlik bünyesinde ilk olarak Merve Kalay, Egemen Balhan, Aslıhan Günay, Burcu Yamaner birbirinden güzel şarkılarıyla müzik ziyafeti sundu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte Türk Halk Müziği sanatçısı Tolga Çandar muhteşem bir konser verdi. Sevilen türkülerini şenliğe katılan vatandaşlar için seslendiren Tolga Çandar’a Yörük vatandaşlar da danslarıyla eşlik etti.