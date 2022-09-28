Kaş Belediyesi’nde yaklaşık 7 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Yunus İrbeç (35), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaş Belediyesi’nde yaklaşık 7 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Yunus İrbeç (35), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaş Belediyesi’nde 2016 yılından bu yana zabıta memuru olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Yunus İrbeç, dün öğlen yemeği sonrası kızını okula götürüp, ilçe merkezindeki evine geldi. Saat 14.00 sıralarında ise evine yakın bir iş yerinde çalışan Emine İrbeç, evlerine geldiğinde eşini yerde hareketsiz bir vaziyette buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından eve sağlık ekipleri geldi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yunus İrbeç, yaklaşık 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılsa da hayatını kaybetti.

2011 yılında sözleşmeli uzman çavuş olarak göreve başladığı öğrenilen 35 yaşındaki Yunus İrbeç’in, 2015 yılının sonunda görevden ayrılarak yaklaşık 7 yıldır Kaş Belediyesi’nde zabıta memurluğu yaptığı öğrenildi.

Başkan Ulutaş: “Değerli bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz”

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, üzücü olay sonrası bir mesaj yayımladı. Ulutaş, "Değerli bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Yunus İrbeç’e, Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine, belediye personellerimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Yunus İrbeç’in cenazesi bugün Kaş Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı’nda toprağa verildi.