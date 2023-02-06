Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye Kaş Belediyesi iş makinesi ve personel gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye Kaş Belediyesi iş makinesi ve personel gönderdi.

Deprem bölgesine yardım için Antalya’nın Kaş Belediyesi de seferber oldu. Enkaz çalışmalarına destek için 3 kepçe, 1 paletli kepçe, 3 kamyon, 3 taşıyıcı, 2 pikap ve 17 personel deprem bölgesine uğurlandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, " Bir olup, birlik olup yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim yardımcımız olsun" dedi.