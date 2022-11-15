Kaş Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu donanımlı Sokak Hayvanları Müdahale Aracı ile yaralı, hasta, kaza geçirmiş sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

Kaş Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu donanımlı Sokak Hayvanları Müdahale Aracı ile yaralı, hasta, kaza geçirmiş sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, ilçede Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kurduklarını ifade etti.

Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bu çerçevede, Sokak Hayvanları Müdahale Aracı ile can dostların yardımına koşacağını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Muhtemel bir kaza sonucu yaralanan ya da hastalanan, sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarına müdahale etmek için söz konusu merkezde aracımız hazır bulunacak. Böylece sağlık problemi olan zor durumdaki sokak hayvanlarına ulaşacağız. Tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların sorunlarının giderilmesine çalışacağız. Kurduğumuz merkezin ilçede büyük bir eksikliği tamamlayacağına inanıyorum” dedi.

Veteriner hekim ve yardımcı personelden oluşan ekip, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiriyor. Sokak Hayvanları Müdahale Aracı ile bildirilen yere ulaşan ekip, yardıma muhtaç sokaktaki can dostlara müdahale ediyor.

Müdahale aracında 4 kafes, ameliyat masası, klima ve müdahale ekipmanları bulunuyor. Geniş çaplı muayene ise Ağullu Mahallesi yakınlarındaki Çomucak mevkisinde yer alan Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılıyor.